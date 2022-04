Bericht: Roman Bürki gegen Bayern erstmals in dieser Saison im BVB-Kader – Hitz startet

Roman Bürki wird im Auswärtsspiel von Borussia Dortmund beim FC Bayern wohl erstmals in dieser Saison im BVB-Kader stehen. Das berichten die Ruhr Nachrichten. Der langjährige Stammkeeper der Borussia hat seinen Platz im Tor bereits in der vergangenen Spielzeit an Marwin Hitz verloren, kam in den letzten drei Spielen der Vorsaison aufgrund einer Verletzung von Hitz aber noch mal zum Einsatz. Seither schaffte es der 31-Jährige nicht mehr ins Spieltagsaufgebot der Schwarz-Gelben.

