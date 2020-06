Nach Chelsea-Gerücht: Keeper Bürki vor Verlängerung beim BVB - Sportdirektor Zorc optimistisch

Wie The Sun am Donnerstag berichtet hatte, sollte Bürki den Spanier Kepa Arrizabalaga an der Stamford Bridge als Nummer 1 ablösen und rund 15 Millionen Pfund (16,7 Millionen Euro) kosten. Die "Blues" hofften demnach auf einen günstigen Deal, weil Bürkis Vertrag in Dortmund im kommenden Jahr ausläuft.