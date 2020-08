Gewalt-Skandal um Roman Shirokov: Ex-Russland-Kapitän verprügelt Amateur-Schiedsrichter

Roman Shirokov, einst Kapitän der russischen Nationalmannschaft, hat bei einem Amateurspiel in Moskau den Schiedsrichter niedergeschlagen. Die Polizei habe bereits begonnen, gegen den 39-Jährigen zu ermitteln, schrieb die Zeitung Sport Express am Donnerstag. Der Fall, der sich bereits am Montag ereignete, könne vor Gericht landen, hieß es. Erst im Mai 2019 waren die damals aktiven Nationalspieler Alexander Kokorin und Pawel Mamaev wegen einer Schlägerei zu Gefängsnisstrafen verurteilt worden.