Romelu Lukaku nach Belgien-Sieg bewegt: "Habe viele Tränen für Christian Eriksen vergossen"

Romelu Lukaku sorgte erst für eine emotionale Botschaft an seinen Klubkollegen, nach Abpfiff sank er dann mit erhobenen Armen auf die Knie. An einem denkwürdigen Fußball-Tag hat Belgien seine Mitfavoritenrolle bei der EM untermauert und Russland im zweiten Spiel der Gruppe B klar mit 3:0 besiegt. Fußball stand allerdings nur wenige Stunden nach dem dramatischen Kollaps von Dänemarks Christian Eriksen, der inzwischen wieder "wach" und stabil ist , nicht im Mittelpunkt - auch nicht für Belgiens Top-Torjäger Lukaku.

"Ich habe vor dem Spiel viele Tränen für Christian Eriksen vergossen. Es war schwer für mich, mich zu konzentrieren" , sagte Belgiens Doppeltorschütze (10./88. Minute), der in der abgelaufenen Saison mit Eriksen bei Inter Mailand zusammen italienischer Meister wurde, nach dem Spiel. Lukaku kündigte an, sofort den Kontakt zu seinem dänischen Freund suchen zu wollen. "Ich werde ihm auf jeden Fall eine Nachricht schicken, aber er muss nicht sofort antworten. Ich hoffe, es geht ihm gut, für seine zwei Kinder, die ihn brauchen."

Belgiens Verteidiger Toby Alderweireld: "Meine Gedanken sind bei dir und deiner Familie"

Als Topspieler Eriksen um 18.43 Uhr im ersten Spiel der Gruppe B zwischen Dänemark und Finnland (0:1) in Kopenhagen zusammengebrochen war, herrschte Unklarheit, wie es mit dem EM-Tag und dem Abendspiel in Russland weitergeht. Erst als es bei dem 29 Jahre alten Profi Entwarnung gab, ging die Show in St. Petersburg weiter.