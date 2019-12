Nach Wirbel um Titelseite: AS Rom und AC Mailand sperren Journalisten von "Corriere dello Sport" aus

Die beiden dunkelhäutigen Profis Romelu Lukaku und Chris Smalling links und rechts, zwischen ihnen in Versalien die Schlagzeile "Black Friday": Mit einer rassistisch anmutenden Titelseite hat die italienische Tageszeitung Corriere dello Sport am Donnerstag für Empörung gesorgt. Vor dem Spitzenspiel der Serie A zwischen Tabellenführer Inter Mailand und dem AS Rom an diesem Freitag haben nun die Roma und Inters Stadtrivale AC Mailand auf den Vorfall reagiert. In einem gemeinsamen Tweet erklärten sie, dass Medienvertretern der Zeitung bis zum Ende des Kalenderjahres der Zutritt zu den Vereinsgeländen verwehrt wird. Inter hat sich bisher nicht zu den Vorfällen geäußert.