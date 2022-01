Nach Lukaku-Comeback: Warum Trainer Tuchel die "starke" Leistung des Chelsea-Stürmers nicht überrascht

Der FC Chelsea hat sich dank eines 2:0-Erfolgs gegen Tottenham Hotspur am Mittwoch in eine vielversprechende Ausgangsposition im Kampf um das Finale im Carabao Cup gebracht. Beim Rückspiel am kommenden Mittwoch (20.45 Uhr, Sky) können sich die "Blues" sogar eine Niederlage leisten. Einen großen Beitrag zum Sieg lieferte Stürmer Romelu Lukaku, der nach dem Wirbel um seine Person über die volle Distanz auf dem Platz stand. "Ich bin mit seiner Leistung zufrieden, ich mochte sein Spiel. Er war stark, er war engagiert und hat viel Engagement in unserer Defensivarbeit gezeigt", wird Trainer Thomas Tuchel auf der Klub-Seite zitiert. Anzeige

Der Chelsea-Coach zeigte sich beeindruckt vom Auftreten seines Leistungsträgers, der im Sommer für 115 Millionen Euro von Inter Mailand auf die Insel wechselte und dort seither in 19 Pflichtspielen auf sieben Tore und zwei Vorlagen kam. "Er war immer gefährlich, hat immer seinen Körper benutzt und war immer in gefährliche Situationen verwickelt." Von der Unruhe um sein Interview und dem folgenden Verlust seines Kaderplatzes ließ sich Lukaku nicht beirren – für Tuchel wenig überraschend. "Ich habe es ehrlich gesagt erwartet, weil Romelu mit Druck und Widrigkeiten umgehen kann", so der "Blues"-Trainer. "Er schien entspannt zu sein, nachdem die Entscheidung gefallen war und wir unsere Gespräche beendet hatten."

Lukaku war nach dem TV-Interview am Wochenende aus dem Kader geflogen. Tuchel hatte sich verärgert über das Gespräch gezeigt, das Sky Italia in der vergangenen Woche gesendet hatte. Lukaku sagte, er sei mit seiner Rolle im Verein unzufrieden und würde gern in naher Zukunft zu Inter Mailand zurückkehren. Dabei hatte der Angreifer indirekt auch die taktischen Vorgaben Tuchels kritisiert. Kurz darauf war der Belgier zurückgerudert.