Romelu Lukaku über Corona-Verdacht bei Inter Mailand: "Ich schwöre, dass 23 von 25 Spielern krank waren"

Die Corona-Krise legt den Fußball in nahezu ganz Europa lahm. Insbesondere in Italien hat sich das Virus stark ausgebreitet. Auch einige Serie-A-Profis waren von den Folgen der Pandemie betroffen, da sich Spieler infiziert hatten. Unter anderem hatte Juventus Turin seine Mannschaft in Quarantäne schicken müssen, da sich die Profis Blaise Matuidi und Daniele Rugani mit dem Virus infiziert hatten. Von Inter Mailand war jedoch kein Spieler betroffen. Dieser Umstand wirft für Sturm-Star Romelu Lukaku Fragen auf. Der Belgier glaubt nicht daran, dass sich wirklich kein Spieler von Inter mit dem Virus infiziert haben soll.