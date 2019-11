Bericht: Nächster Rassismus-Eklat um Romelu Lukaku - Fans von Slavia Prag beleidigen Inter-Star

Nach dem vermeintlichen 2:0 durch Lukaku für Inter, das Augenblicke später wegen eines vorherigen Fouls im Mailand-Strafraum aberkannt wurde und einen Elfmeter für Prag zum 1:1 zur Folge hatte , hielt sich der Belgier provokativ die Hand ans Ohr. Die Botschaft war klar: Lasst mal hören, was ihr so von euch gebt. Laut Marca hat es zuvor laute rassistische Sprech-Chöre gegeben. Auf diese soll Lukaku direkt reagiert haben, sein Mitspieler Matías Vecino habe sogar den Schiedsrichter über die Vorfälle informiert.

Tor und Vorlage: Lukaku wird zum Matchwinner für Inter

Der bullige Mailänder Angreifer schien die Anfeindungen der Slavia-Fans als Motivation verstanden zu haben. Mit seinem Treffer zum 2:1 und seiner sehenswerten Vorlage per Außenrist für seinen Sturm-Partner Lautaro Martinez zum 3:1-Endstand war der belgische Nationalspieler letztlich der entscheidende Faktor für Inter in der Schlussphase. Der Serie-A-Klub steht in der Gruppe F somit punktgleich und wegen des gewonnenen direkten Vergleichs vor Borussia Dortmund auf Platz zwei. Der BVB unterlag zeitgleich mit 1:3 beim FC Barcelona und muss im Kampf um den Achtelfinal-Einzug bei eigenem Sieg am letzten Spieltag auf einen Patzer der Italiener hoffen.