Rekord-Transfer bestätigt: Romelu Lukaku wechselt von Manchester United zu Inter Mailand

Das Hin und Her um den Wechsel von Romelu Lukaku hat nun offiziell ein Ende. Wie Inter Mailand am Donnerstag via Twitter bestätigte, wechselt der belgische Nationalstürmer von Manchester United in die italienische Serie A. "Inter ist nicht für Jedermann. Deswegen bin ich hier." So lauteten die ersten offiziellen Worte des Belgiers, nachdem der Deal perfekt gemacht wurde.