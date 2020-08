Diesmal gibt's keine Blumen: Der Zieler-Abschied von Hannover 96 wird teuer - oder schmutzig

Michael Esser (32) ist zurück und wieder Nummer eins in Hannover. Am Donnerstag ließ 96 die Torwartbombe platzen mit dem Dreijahresvertrag, setzte ein Zeichen Richtung Zieler: Der Weltmeister hat sportlich keine Zukunft bei Kenan Kocak, soll sich einen neuen Verein suchen. Fest steht: Die Zieler-Zukunft wird für 96 entweder schmutzig oder teuer. Denn Zieler hat weder Eile noch wirklich Lust, Hannover wieder zu verlassen. Er hat noch drei Jahre Vertrag und fühlt sich wohl hier. „Hannover ist zu meiner Heimat geworden“, sagte er vor einem Jahr, als er bei 96 unterschrieb. Die drei nun naheliegenden Optionen: Abfindung, Abgang – oder Abstellgleis.

Keine Option mehr für 96: Stürmer Cedric Teuchert schließt sich Union Berlin an

Möglichkeit zwei: ein Abgang. Doch auch ein Wechsel wäre für 96 nicht ganz günstig. Zieler darf ablösefrei gehen, so wie Esser im Winter. Aber 96 wird wohl auch weiter einen Teil des Zieler-Gehaltes zahlen müssen. In Hannover verdient der Torwart rund 700 000 Euro pro Jahr. Bietet ein anderes Team etwa die Hälfte jährliches Salär, könnte 96 den Rest begleichen, um Zieler den Wechsel schmackhaft zu machen. Immerhin besser, als das volle Gehalt zu zahlen – außerdem wäre das Problem mit einer möglichen Torwartdiskussion sofort vom Tisch.

Zieler steht bei Union auf dem Zettel

Nach SPORTBUZZER-Infos steht Zieler bei Union Berlin auf der Kandidatenliste, aber natürlich nicht allein. Der Kultklub sucht einen Nachfolger für Rafal Gikiewicz (zu Augsburg) und wäre eine attraktive Adresse, wenn sich da was ergibt. Weil der Torwartmarkt nicht groß ist und die Planstellen überschaubar sind, könnte Zieler sich aber auch noch mal fürs Ausland begeistern. Sofern Team, Ort und Aufgabe (Stammplatz!) passen. In England war er schon mal. Wie wär’s mit dem Karriereausklang dort, in Frankreich oder Italien? Stimmt das Angebot, wird Zieler sich das überlegen.

Tribüne als unschönste Option

Die dritte Lösung wäre die schmutzigste für 96: Zieler auf die Tribüne. Doch genau das droht, wenn der Torwart keinen neuen Verein findet oder seinen Vertrag „aussitzt“. Kocak soll bereits anderen Streichkandidaten mit der Versetzung in die Reserve gedroht haben.

Die Degradierung ist beschlossene Sache, die Tribüne droht, der Abschied ist wohl unausweichlich. Die Trennung zwischen Zieler und 96 wird schmutzig oder teuer. Und auf jeden Fall kompliziert.