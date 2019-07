Ron-Robert Zieler über die 96-Auftaktpleite: "Sprechen uns in ein paar Wochen nochmal"

Mit den Pfiffen muss man rechnen. Es wäre schön gewesen, wenn es anders gekommen wäre. Aber ich glaube, es war nicht das ganze Stadion, sondern nur eine Minderheit. Damit muss man klarkommen. Es ändert nichts daran, dass ich die Fans des VfB trotzdem in guter Erinnerung habe.

Hier in Stuttgart, Ihrer letzten Station, nahmen Ihnen einige Fans den Wechsel wohl übel.

Für mich war es einfach ein schönes Gefühl, wieder das Trikot von 96 zu tragen. Das ist das, was ich mir gewünscht habe. Ich bin wieder zurück, und es fühlt sich gut an.

Hannovers Hendrik Weydandt steigt höher als der Stuttgarter Borna Sosa, kommt aber nicht an den Ball. ©

Sportlich hätten Sie sich bestimmt eine bessere Rückkehr gewünscht.

Diese Niederlage tut weh, weil wir jedes Spiel gewinnen wollen. Wir haben auch in jedem Spiel die Möglichkeit dazu, das hat man heute gesehen. Wir haben gut angefangen, die Mannschaft hat das gut umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben Stuttgart gut unter Druck gesetzt. Wenn du 0:2 hinten liegst, wird es nicht einfacher. In der zweiten Hälfte wurde es schwieriger, die rote Karte kam dazu.

Wie erklären Sie den Bruch nach der starken ersten halben Stunde?

Man muss sich erstmal von dem 0:2 erholen. Das haben wir versucht, doch hinten raus hat es nicht mehr gereicht. Wir haben dennoch gesehen, dass die Mannschaft mithalten kann und imstande ist, viele Spiele auch zu gewinnen. Das ist die gute Erkenntnis.