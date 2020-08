"Die schwierigsten Wochen meiner Karriere": Zieler äußert sich zu seinem 96-Abschied

Am Donnerstag wurde es endlich offiziell: Ron-Robert Zieler wechselt leihweise für ein Jahr zum 1. FC Köln. Damit hat 96 die selbst eröffnete Torwart-Baustelle geschlossen, zumindest vorerst. Endgültig weg ist Zieler, den die Roten erst vor einem Jahr als neue Nummer eins zurückholten, nämlich noch nicht.

Ob es eine Kaufoption für den FC gibt, ist nicht bekannt, eine Rückkehr zu 96 unter den aktuellen Bedingungen nur schwer vorstellbar - aber möglich. Zieler äußerte sich am Donnerstagnachmittag via Instagram ausführlich zu seinem Wechsel und ließ dabei auch seine Zukunft offen. "Was in einem Jahr sein wird, werden wir dann sehen. Darüber mache ich mir noch keine Gedanken. Jetzt freue ich mich erst einmal auf die neue Aufgabe", heißt es in dem Statement.