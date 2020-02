"Genug auf die Fresse bekommen": Zieler endlich der erhoffte 96-Rückhalt 

Der Torwart von Hannover 96, der am Mittwoch seinen 31. Geburtstag feiert, war mitentscheidend für den überraschenden Erfolg. Ein halbes Dutzend Topparaden, dazu ein gehaltener Elfmeter – ausgerechnet Zieler! Nur acht Tage nach seinem Fehlgriff gegen Wiesbaden (2:2) erwischte der Torwart einen weltmeisterlichen Tag. Bitter nur: Fürs Heimspiel gegen Hamburg am Samstag bricht ihm die Abwehr auseinander ...

Ron-Robert Zieler wollte nicht allzu viel Lob für seine Leistung. „Ich habe ein gutes Spiel gemacht, das freut mich einfach. Aber es freut mich in erster Linie für die Mannschaft“, sagte er bescheiden nach dem 3:1-Auswärtssieg in Fürth .

Seine ersten fußballerischen Schritte machte der junge Ron-Robert Zieler in Köln. Zunächst beim damaligen SCB Preußen (heute SCB Viktoria) Köln, später in der Jugend des 1. FC Köln. © imago/

Doch der Aderlass in der Abwehr wird immer schlimmer. 96 gehen die Innenverteidiger aus! Gegen Fürth flog erst Josip Elez mit Gelb-Rot vom Platz und ist im HSV-Duell gesperrt. Dann verletzte sich Felipe – mal wieder. „Er hat ein Stechen im Oberschenkel gespürt“, berichtete Kocak. Mit Glück ist es nur eine Zerrung, „es kann aber auch ein kleiner Faserriss sein“. Die genauen Untersuchungen laufen, kommendes Wochenende wird er fehlen.

"Irgendwas werden wir uns ausdenken"

Kocak hofft zwar, dass Marcel Franke nach den neuen, alten Knieproblemen bald zurückkommt. Ihn „sollten wir auch erwarten in der Woche“, sagt der Trainer. Aber fit für Spiel wird er nicht rechtzeitig. „Wenn nicht: Irgendwas werden wir uns ausdenken“, verspricht Kocak. „Ich möchte mal eine Mannschaft in der 2. Liga sehen, die mit so vielen Rückschlägen so umgeht und das so auffängt!“ Kniepatient Timo Hübers arbeitet zwar hart an der Rückkehr nach fast zwei Jahren Pflichtspielpause, braucht bis zum möglichen Einsatz aber noch etwa zwei Monate.