Nach Koeman-Abgang zum FC Barcelona: Dwight Lodeweges Interimscoach der Niederlande 

Nach dem Abschied von Ronald Koeman wird der bisherige Assistenztrainer Dwight Lodeweges vorerst das Amt des Bondscoaches übernehmen, bis ein Nachfolger gefunden ist. Das teilte der niederländische Verband KNVB am Mittwoch in Zeist bei Utrecht mit. Koeman wird Trainer beim FC Barcelona. Er war seit Februar 2018 Trainer der Nationalmannschaft. Unter seiner Leitung bestritt Oranje 20 Spiele und schafft die Qualifikation für die EM 2021.

Die niederländische Nationalmannschaft wird im September in Amsterdam zwei Spiele in der UEFA Nations League spielen, am 4. September gegen Polen und am 7. September gegen Italien. Der KNVB bedauerte die Entscheidung Koemans. "Er hat Oranje wieder Farbe ins Gesicht gegeben, nach einigen mühsamen Jahren", sagte KNVB-Direktor Eric Gudde.