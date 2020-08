Trainer Ronald Koeman will Lionel Messi offenbar von Verbleib in Barcelona überzeugen

Der neue Trainer Ronald Koeman will sich nach Medienberichten nicht damit abfinden, dass er beim FC Barcelona ohne Weltfußballer Lionel Messi auskommen muss. Koeman wolle den 33 Jahre alten Argentinier bei einem zweiten Gespräch zum Bleiben überreden, berichtete am späten Mittwochabend der gewöhnlich gut informierte katalanische Radiosender RAC1.

Treffen zwischen Koeman und Messi

Koeman hatte sich kurz nach seiner Vorstellung in Barcelona vor einigen Tagen bereits ein erstes Mal mit Messi getroffen. Nach Medienberichten war dieses Gespräch allerdings auch mit ein Grund für die Entscheidung Messis, den Klub nach 20 Jahren verlassen zu wollen. Koeman soll ihm gesagt haben, dass es in Barcelona keine "Privilegien" mehr für ihn geben werde.

Koeman habe nun versucht, Messi in den vergangenen Tagen zu kontaktieren, um eventuelle Missverständnisse auszuräumen, er habe bisher aber keine Antwort erhalten, hieß es. Die Zeit drängt: Die Katalanen wollen am Dienstag das Training für die neue Saison aufnehmen. Messi hatte nur elf Tage nach der 2:8-Pleite gegen den FC Bayern im Viertelfinale der Champions League in Lissabon Barça per Fax seinen Abgang angekündigt und mitgeteilt, er wolle eine Vertragsklausel ziehen, nach der er den Verein ablösefrei verlassen darf.