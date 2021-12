Ronald Reng: Darum waren die Probleme von Jesse Marsch, Mark van Bommel und Adi Hütter absehbar

Eines Nachmittags rief mich der deutsche Zweitligatrainer Kosta Runjaic an. "Hör mal", sagte er. "Ich habe ein Angebot von Pogon Stettin, die sind abgeschlagen Tabellenletzter in der 1. polnischen Liga. Würdest du das an meiner Stelle annehmen?"

"Bist du wahnsinnig!", rief ich. "Tabellenletzter, das kannst du nicht machen!"

"Ja?", sagte er. "Ich habe gerade zugesagt."

