Ronald Reng: Darum erhält die Bundesliga für den Restart zwar Anerkennung, aber kaum neue Fans

Überall auf der Welt wird in erstaunlichen Details über die Bundesliga berichtet, seit sie mit Geisterspielen als erste Topliga wieder den Spielbetrieb startete. Das tatsächliche Interesse hinter all den Schlagzeilen bleibt allerdings überschaubar: Eine halbe Million in Großbritannien, 450.000 in den USA, 150.000 Zuschauer in Italien sahen etwa das Derby BVB gegen Schalke im TV. Bei einem WM-Spiel Costa Rica gegen Serbien schalten mehr ein. Was jedoch nur Bayerns Vorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge erstaunen sollte, der "weltweit ein Milliardenpublikum" erwartet hatte.