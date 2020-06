Ronald Reng: Warum Bundesliga-Titel der "Nicht-ganz-so-Großen" Raritäten bleiben werden

Erfolge von Mittelklassenteams wie Lazio sind in Italien so selten geworden wie in allen starken Fußballligen . Eine Gruppe von zehn superreichen Klubs um Real Madrid, Bayern München oder Juventus Turin hat sich scheinbar uneinholbar abgesetzt.

Das einzige Mal, dass Senad Lulic mit nacktem Oberkörper ein Taxi nahm, liegt sieben Jahre zurück. In der Freude über den Gewinn des italienischen Pokals hatten Fans von Lazio Rom ihren Siegtorschützen um sein Poloshirt gebeten. Als Ersatz bot ihm ein Fan sein verschwitztes Hemd an, erzählte mir Lulic. Aber da fuhr er lieber halb nackt nach Hause. Ein Pokalsieger darf alles.

Blick nach Italien macht wenig Hoffnung für die Bundesliga

Umso neugieriger können wir Deutsche nun nach Italien schauen: Nach acht Meisterschaften in Folge wankt Juventus. Lazio, fast punktgleich, jagt den Dauermeister. Wenn es in Italien möglich ist, besteht dann die Aussicht, dass irgendwann doch auch mal wieder in der Bundesliga jemand am Thron der Bayern sägt?