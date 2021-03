Ronald Reng: Löw will nach der EM wohl in Spanien arbeiten – die Job-Suche wird schwierig

So mancher will im Alter nachholen, wozu er in der Jugend nie kam, mit 60 das Klavierspielen oder das Surfen lernen. Als ich Joachim Löws Ankündigung las, er wolle nach seinen Rücktritt als Bundestrainer im Sommer mit 61 erst einmal Spanisch lernen, sah ich ihn im ersten Reflex unter munteren Älteren im Volkshochschulkurs Freiburg. Tatsächlich steckt hinter dem Spanischlernen wohl ein anderer Plan. Einmal noch eine spanische Fußballelf trainieren, ist wohl so etwas wie Löws einer Traum, den er sich noch erfüllen will. Der spanische Fußball mit seinem Sinn für das schöne Passspiel war sein großer Referenzpunkt als Bundestrainer, wie er mir einmal erklärte. Bleibt nur die Frage, ob der spanische Fußball sich auch für ihn interessiert.

