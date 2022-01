Ronald Reng: Deshalb braucht der DFB-Pokal dringend eine kleine Reform

Ich muss gestehen, der DFB-Pokalwettbewerb bringt regelmäßig meine schlechteste Seite zum Vorschein. Ich ergötze mich in den Pokalspielen am Leid eines großen Teams, wenn es gegen einen unterklassigen Gegner fällt. Es war zauberhaft, als Holstein Kiel vergangene Saison Bayern München schlug.

Bloß ist der DFB-Pokal in Wirklichkeit viel öfter der ödeste Wettbewerb der Welt. Wenn Teams der Bundesliga ein Heimspiel gegen Zweitligisten zugelost bekommen, wie an diesem Mittwoch im Achtelfinale RB Leipzig gegen Hansa Rostock, kommt in der Regel ein berechenbarer, trostlos heruntergespielter Favoritensieg heraus. Ich bekam regelrecht Schuldgefühle, als ich mir diese Saison das Pokalspiel Dortmund gegen Zweitligisten Ingolstadt ansah: Du solltest das nicht tun, du kannst doch irgendwas Sinnvolles mit deiner Zeit anstellen – und wenn du stattdessen nur die Fische im Aquarium betrachtest.