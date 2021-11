Ronald Reng: Das DFB-Team hat seit der EM den größten Sprung gemacht

Meine Frau fragt ständig, in welchem Jahr wir noch einmal geheiratet haben. Ich habe es da leichter: Es war, als die Griechen Europameister wurden, also 2004. Große Fußballturniere ordnen meine Erinnerungen. Aber nun laufe ich Gefahr, alles durcheinanderzubringen: Gerade war erst EM, schon steht wieder eine WM an, fast auf den Tag genau in einem Jahr in Katar. Die Verschiebungen der Pandemie haben die Turniere zusammengerückt, wer soll da später noch seine Erinnerungen auseinanderhalten? Vor allem, falls in Katar dieselben Teams wie bei der EM 2021 dominieren werden, weil andere Nationen in der Kürze der Zeit dazwischen keine Klasseelf entwickeln können.

