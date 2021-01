Ronald Reng über das Corona-Experiment: Der FC Bayern könnte über den Terminplan stolpern

Nach acht Jahren, in denen der deutsche Fußballmeister stets FC Bayern München hieß, ist tatsächlich jemand aufgetaucht, der die Münchner diese Saison bezwingen könnte: der Terminplan. Die Idee, die zu Beginn der Corona-Pandemie ausgefallenen Partien allesamt nachzuholen, beschert den Spitzenmannschaften nun einen nie gekannten dicht gedrängten Spielplan. Alle vier Tage ein Spiel, ununterbrochen über fünf Monate, wartet auf den FC Bayern, will er seine drei Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Fünf Weltmeisterschaften am Stück zu bestreiten wäre vergleichbar.

