Ronald Reng über die Kovac-Nachfolge: Deshalb passt Jose Mourinho nicht zum FC Bayern

Gerade erst traf ich wieder einen Fußballer, der von seinem Trainer Niko Kovac schwärmte. Jedoch war es ein Spieler, der bereits vor zwei Jahren bei Eintracht Frankfurt mit Kovac zusammengearbeitet hatte, Marius Wolf. Von den Profis des FC Bayern München dagegen hörte ich in den anderthalb Jahren unter Kovac bis zu dessen Freistellung am Sonntagabend nur Klagen über dessen angeblich eingeschränkte taktische Expertise; wo doch in Frankfurt Wolf explizit Kovacs strategisches Verständnis geschätzt hatte.