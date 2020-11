Ronald Reng über die Fehler von Ex-Barcelona-Präsident Bartomeu: Griezmann und Co. als Ersatztrophäen

Auch in Katalonien kennen sie also Uli Hoeneß’ besten Trick. Wenn du in der Kritik stehst, wirf der Öffentlichkeit schnell ein anderes, kontroverses Thema hin, dann reden alle nur noch darüber und nicht mehr über dein Versagen. So hielt es der langjährige Macher des FC Bayern, so versuchte es der Präsident des FC Barcelona Josep Maria Bartomeu gerade bei seinem Rücktritt. Er ließ wissen, die Gründung einer Superliga der europäischen Topklubs sei weit fortgeschritten. Das ist Blödsinn. Es war nur ein netter Versuch, von der eigenen katastrophalen Bilanz als Barça-Präsident abzulenken.