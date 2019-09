Ronald Reng über ein baskisches Erfolgsmodell: Was der DFB von Athletic Bilbao lernen kann

Fußball wird in Deutschland seit diesem Sommer ohne Torwart gespielt. Der DFB hat angeregt, dass sich Kinder bis neun Jahre in Teams mit nur drei Spielern messen, ohne Torwart. Dafür stehen vier Tore auf dem Spielfeld. Das Spiel wird so wilder, kindgerechter und, das ist die Hoffnung, die Kinder werden technisch besser, weil jeder Knirps viel öfter am Ball ist als im herkömmlichen Fußballmatch.