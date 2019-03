Ronald Reng: Ter Stegen spielt diese Saison konstant besser als Neuer

Vergangene Woche hat Joachim Löw etwas absolut Richtiges getan. Es hat bloß kaum jemand mitbekommen. In der Aufregung über die abrupte Ausmusterung der Weltmeister Thomas Müller, Mats Hummels und Jérôme Boateng aus der Nationalmannschaft ging unter, dass der Bundestrainer zeitgleich Marc-André ter Stegen die Chance eröffnete, mit Manuel Neuer um den Platz im Tor zu kämpfen. Das war fachlich und zeitlich eine einwandfreie Entscheidung.

Das Champions-League- Achtelfinale diese Woche kann somit spontan mit einem neuen Duell aufwarten: Neuer, für den FC Bayern gegen Liverpool im Einsatz, im Vergleich zu ter Stegen, im Tor für Barcelona gegen Lyon. Seit Monaten ist ter Stegen die große Schau, explosive Flugparaden, sichere Hände. Nebenbei sollten seine Weltklassedarbietungen viele Bundesliga- Manager zum Nachdenken bringen: Seht ihr, welchen Leistungssprung ein Torwart mit 25, 26 noch machen kann; warum schickt ihr dann so viele Torwart-Talente mit 18, 19 schon endgültig fort?

In der Liste vertreten: Alexander Nübel, Marc-André ter Stegen und Julian Pollersbeck. ©

Ter Stegen spielt diese Saison konstant besser als Neuer. Dennoch ist es richtig, dass er Neuers Platz nicht so einfach bekommt. Manuel Neuer schuf zwischen 2011 und 2016 den postmodernen Torwart (der außerhalb des Strafraums genauso mitspielt wie innerhalb), er setzte Maßstäbe in Details wie Körperspannung oder Absprung aus dem Stand. Nach seiner langwierigen Fußverletzung vor einem Jahr hat Neuer sein Niveau bislang nicht wieder erreicht. Doch er war so außergewöhnlich, dass es sich lohnt, noch das gute Jahr bis zur EM 2020 zu warten und zu vergleichen, wer dann besser ist, ter Stegen oder Neuer.