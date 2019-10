Ronald Reng: Darum fehlen im DFB-Team Mittelstürmer wie Ex-Offensiv-Star Miro Klose

An diesem Mittwoch werden beim Länderspiel der Deutschen gegen Argentinien wieder viele Fans und vielleicht auch der Bundestrainer klagen, "wir haben keinen Miroslav Klose mehr". Ein klassischer Mittelstürmer von Weltklasseformat, wie es der WM-Rekordtorschütze Klose war, fehlt Deutschland seit seinem Karriereende 2016. An den vielen Tagen, die ich zuletzt mit Miroslav auf dem Sofa verbrachte, um seine Biographie zu schreiben, fragte ich mich oft, ob es einfach nur Zufall ist, nur eine Frage der Zyklen, dass Deutschland gerade keinen herausragenden Zentrumsstürmer findet. Oder könnte es auch ein Problem des Ausbildungssystems sein ?

"Mustert junge Talente nicht schon mit 19 aus, weil sie miserabel pressen und passen"

In den Nachwuchsleistungszentren der deutschen Profiklubs finden heute nur Talente Aufnahme, die in fast allen Facetten des Spiels begabt sind, ballgewandt, spielintelligent, antrittsschnell. Manche Torjäger-Talente können aber zunächst nur eines: Tore schießen . So werden lauffaule, unbeständige, technisch nicht herausragende Torjäger oft bereits in ihren Jugendjahren abgelehnt. Miroslav Klose aber war genauso, bis er 20 wurde .

Von daher erscheint mir der deutsche Mangel an großen Torjägern schon ein wenig hausgemacht: Messt junge Angriffstalente nicht an ihren Defiziten, sondern erst einmal nur an ihrer speziellen Fähigkeit, Tore zu schießen. Mustert sie nicht schon mit 19, 20 aus, weil sie miserabel pressen und passen. Miroslav Klose lernte das erst mit 26 so richtig. Er beherrscht das Pressing noch immer, mit 41, im Ruhestand, wobei es mit mir als Gegner im Wohnzimmer auch nicht so schwer war. Ich erstarrte aus Angst, nun gegen Miroslav Klose Fußball spielen zu müssen.