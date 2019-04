Ronald Reng zur Rivalität zwischen Ronaldo und Messi: Ein Gegner macht uns Menschen besser

Als Carl Benz vor fast 150 Jahren auf einer Technik-Ausstellung in Berlin Gottlieb Daimler erspähte, habe sich dieser sofort in der Menge versteckt, spottete Benz. Die Ingenieure lieferten sich ein grimmiges Wettrennen, das erste Automobil zu konstruieren.

Doch, doch, es geht in dieser Kolumne um Fußball. Denn so wie ihre Konkurrenz Benz und Daimler antrieb, so streiten Cristiano Ronaldo und Lionel Messi seit zehn Jahren darum, der beste Fußballer aller Zeiten zu sein, und ich bin mir sicher: Keiner der beiden wäre so gut, wenn er nicht den anderen im Nacken hätte. Rivalität beflügelt. Benz gegen Daimler, Nadal gegen Federer im Tennis oder auch Platon gegen Antisthenes in der Philosophie im alten Athen: Erst ein richtiger Gegner macht uns Menschen besser. Da stimmt mir Ronaldo zu: „Wir müssen diese Rivalität positiv sehen. Denn sie hat etwas Gutes.“