Juventus Turin teilt mit: Cristiano Ronaldo nach 19 Tagen erstmals negativ auf Corona getestet

Jetzt ist er offiziell nicht mehr an Covid-19 erkrankt: Cristiano Ronaldo ist am Freitag negativ auf das Coronavirus getestet worden - genau 19 Tage nach dem ersten positiven Testergebnis. Das teilte sein Verein Juventus Turin am Freitagabend mit. So darf der Fußball-Superstar ab sofort die häusliche Quarantäne verlassen und wieder am Spielbetrieb des italienischen Meisters teilnehmen.

Ronaldos Rückkehr dürfte bei Juventus herbeigesehnt werden. Ohne den portugiesischen Superstar konnte "Die Alte Dame" nur zwei von fünf Spielen gewinnen, fiel in der Tabelle der Serie A auf Rang fünf zurück und unterlag in der Champions League am Mittwoch dem kriselnden FC Barcelona nach einer dürftigen Vorstellung 0:2.