Pokal-Blamage für Rangnick: ManUnited verliert gegen Zweitligisten nach Elfmeter-Drama

Manchester United muss in der 4. Runde des FA-Cups überraschend die Segel streichen. Die Schützlinge von Trainer Ralf Rangnick mussten sich am Freitagabend dem Zweitligisten FC Middlesbrough nach Elfmeterschießen mit 7:8 (1:1, 1:1, 1:0) beugen. Ex-BVB-Star Jadon Sancho brachte den Favoriten mit seinem dritten Pflichtspieltreffer für den Premier-League-Klub in Front (25.). Matt Crooks brachte den klassentieferen Kontrahenten (64.) zurück ins Spiel – und ins Shootout. Im Elfmeterschießen zeigten sich beide Teams souverän, ehe Manchester-Profi Anthony Elanga beim entscheidenden Versuch über das Tor schoss. Für Rangnick und ManUnited ist das Aus eine große Enttäuschung. Middlesbrough zieht nach einer couragierten Vorstellung indes überraschend ins Achtelfinale ein.

Der tief stehende Zweitligist wusste die ausgelassenen Möglichkeiten der Hausherren zu nutzen. Bei einem der seltenen Entlastungsangriffe lag der Ball plötzlich im Tor der "Red Devils". Nach Vorlage des eingewechselten Duncan Watmore markierte Crooks aus kurzer Distanz den Ausgleich (64.). Ein vermeintliches Handspiel von Vorlagengeber Watmore wurde von Schiedsrichter Anthony Taylor nicht als strafbar empfunden. ManUnited rannte in der Folge an und spielte unvermittelt auf Sieg, doch Rashford (72.) und Bruno Fernandes mit einem Pfostenschuss (73.) vergaben weitere Großchancen. Es ging in die Verlängerung, in der es den nächsten Rückschlag für United setzte: Sancho musste mit muskulären Problemen vorzeitig vom Platz und wurde durch Juan Mata ersetzt (100.).