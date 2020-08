Wird Lyon erneut zum Ronaldo-Schreck? Juventus-Star droht erstes Achtelfinal-Aus seit 2010

Als Cristiano Ronaldo im Sommer 2009 für 94 Millionen Euro von Manchester United zu Real Madrid wechselte, war der Anspruch klar: mit den Königlichen sollte der Weltfußballer die Champions League gewinnen. Das tat er später auch - insgesamt vier Mal sogar. Im ersten Anlauf scheiterte der heute 35-Jährige allerdings mehr oder weniger kläglich. Bereits im Achtelfinale war Schluss - gegen Olympique Lyon. Ronaldo könnte am Freitag (21 Uhr/DAZN und hier im Liveticker) also ein Déjà-Vu erleben. Denn für den Superstar und Juventus Turin gilt es (in seinem Fall erneut) gegen OL zu bestehen.

Für Ronaldo wäre es erst das zweite Mal in den vergangenen zehn Jahren, dass er mit seinem Klub den Sprung in das Viertelfinale der Königsklasse verpasst. Die Parallelen zum Jahr 2010 sind unverkennbar. Mit Real verlor er damals das Hinspiel mit 0:1 in Lyon - genau wie in diesem Jahr, als der Neu-Herthaner Lucas Tousart für OL traf. Im Rückspiel gab es ein 1:1. Ronaldo traf schon in der sechsten Minute zum ausgleichenden 1:0, sein heutiger Noch-Teamkollege Miralem Pjanic, der nach dem Turnier von Juve zum FC Barcelona wechselt, glich für OL kurz vor dem Ende zum Remis aus. Die Entscheidung zu Gunsten der Franzosen.

Seit diesem Moment hat "CR7", der in der Saison 2009/10 ausnahmsweise mit der 9 auflief, immer mindestens die Runde der letzten Vier erreicht. 2011, 2012, 2013 und 2015 scheiterte er mit Real im Halbfinale; 2014, 2016, 2017 und 2018 konnten die Madrilenen den Titel jeweils gewinnen. Im vergangenen Jahr war für Ronaldo nach seinem Wechsel zu Juventus Turin im Viertelfinale gegen Ajax Amsterdam Endstation.

Für Ronaldo spricht die Statistik: Die Bilanz zwischen den Turinern und OL deutet auf einen Sieg der Italiener hin, drei Siege konnte Juventus gegen OL in fünf Partien einfahren. Auch Ronaldo hat gegen die Franzosen nur zwei Mal verloren; in elf Spielen gegen OL gab es fünf Siege und vier Unentschieden, er schoss vier Tore.