Ranking von US-Magazin: Ronaldo bestbezahlter Fußballer der Welt - Lewandowski in Top 10

Die Frage "Ronaldo oder Messi?" ist ein Dauerbrenner unter Fußball-Fans auf der ganzen Welt. Das US-Magazin Forbes will nun zumindest in finanzieller Hinsicht geklärt haben, welcher der beiden Superstars die Nase vorn hat. Denn das Blatt hat erneut seine Rangliste der weltweit am besten bezahlten Fußballer herausgegeben. Demnach thront Cristiano Ronaldo nach seinem Wechsel von Juventus Turin zu Manchester United mit 107 Millionen Euro Jahressalär vor Steuern an der Spitze. Knapp 60 Millionen Euro davon sind Gehalt, der Rest ergibt sich aus Sponsorenverträgen.

