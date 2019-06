Ronaldo-Show mit Dreierpack: Superstar schießt Portugal ins Nations-League-Finale

Portugal hat das Finale der Nations League im eigenen Land erreicht - und Superstar Cristiano Ronaldo greift nach der Europameisterschaft 2016 jetzt nach dem zweiten Titel mit der portugiesischen Nationalmannschaft. Ronaldo besorgte den 3:1 (1:0)-Sieg im Halbfinale gegen die Schweiz in Porto quasi im Alleingang. Einem Freistoß-Hammer in der 25. Minute folgten Treffer in der 88. und 90. Minute. Zwischenzeitlich hatten die Schweizer durch einen Elfmeter-Treffer von Ricardo Rodriguez an der Sensation geschnuppert - bis "CR7" in der Schlussphase schließlich seinen Turbo zündete.

Portugal trifft am Sonntag (20.45 Uhr) im Finale, ebenfalls in Porto, auf England oder Holland, die das zweite Halbfinale am Donnerstag (20.45 Uhr) bestreiten. Damit hat Portugal 15 Jahre nach der Final-Pleite bei der Heim-EM 2004 nun im Endspiel die Chance auf einen Titel im eigenen Land.

Deshalb ist Deutschland in der Endrunde der Nations League nicht dabei

Deutschland hatte die Qualifikation für die Nations-League-Endrunde in Portugal als Gruppenletzter hinter Weltmeister Frankreich und Gruppensieger Holland verpasst. Damit ist auch eine Teilnahme an der nächsten Endrunde ausgeschlossen - weil die DFB-Elf als Letzter in die zweitklassige Liga B abgestiegen ist.

