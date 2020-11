Ronaldo trifft doppelt nach Corona-Erkrankung: Superstar führt Juventus Turin zum Sieg

Alvaro Morata (14.) brachte die Turiner zunächst in Führung, Tommaso Pobega (32.) glich allerdings noch vor der Pause aus. Dann der Auftritt von Ronaldo, der in der 56. Minute eingewechselt wurde: Erst vollendete CR7 nur drei Minuten nach seiner Einwechslung eine Vorlage von Morata zum 2:1, dann verwandelte er einen Elfmeter per Lupfer. Unterbrochen wurde der Ronaldo-Lauf durch ein Tor von Ex-PSG-Star Adrien Rabiot (68.). Mit zwölf Punkten aus sechs Spielen kletterte Juve in der Tabelle auf Rang zwei hinter den AC Mailand, der am frühen Nachmittag mit 2:1 bei Udinese Calcio gewann.