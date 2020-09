Keine Chance für Ronnenberg: Deftige 1:6-Klatsche gegen Germania Grasdorf

Die SG 05 hat nach zwei Partien null Punkte auf der Habenseite, ein Torverhältnis von 1:9 und ist damit Letzter. „Dass es für uns schwierig wird, davon bin ich ausgegangen. Grasdorf wurde nicht umsonst von fast allen als Favorit in dieser Liga genannt“, meinte Ronnenbergs Trainer Henning Lüders nach der Auswärtspleite.

Zunächst hatten die Gastgeber aber ein paar Startschwierigkeiten und der Underdog konnte eine halbe Stunde lang ordentlich dagegenhalten. Dann schlugen die Grasdorfer aber gleich doppelt zu. Fabian Bartick (30. Minute) und Jan Paffenholz (31.) schossen ihre Farben mit 2:0 in Front. „Danach war schon bei einigen in den Köpfen, dass es hart wird“, vermutete Lüders.

Im zweiten Durchgang war seine Mannschaft dann wieder in Torlaune. Andreas Kallinich, der nach einem Jahr in Arnum nach Grasdorf zurückgekehrt ist, traf zum ersten Mal nach 497 Tagen wieder im heimischen Helmut-Simnack-Stadion und beendete damit seine „Torflaute“ (65.). Eric Lohr erhöhte per Nachschuss auf 4:0, nachdem er vom Elfmeterpunkt zunächst an SG-Schlussmann Felix Pygott gescheitert war (74.). „Das war der zweite Elfer im zweiten Spiel, den Felix gehalten hat. Schade, dass er beim Nachschuss machtlos war“, sagte Lüders. Erneut Kallinich besorgte das 5:0 (83.), ehe Ronnenberg immerhin das erste Saisontor gelang. Florian Peter traf vom Punkt (85.).

"Jetzt kommen andere Spiele"

Die Hoffnung, dass der gefühlte Aufsteiger in den kommenden Wochen auf mehr Gegner auf Augenhöhe trifft, ist groß. „Uns allen ist bewusst, dass das eine harte Saison wird. Wir haben die 1. Kreisklasse in den letzten Jahren ja auch nicht dominiert“, sagte Lüders. „Aber wir sind überzeugt, dass jetzt andere Spiele kommen.“ Die Grasdorfer wurden ihrer Favoritenrolle in den ersten beiden Partien gegen den FC Eldagsen II und jetzt Ronnenberg derweil gerecht.

„Die Jungs sind mittlerweile so gefestigt, dass sie diese Rolle annehmen, das ist mir wichtig. Was andere sagen, ist mir egal“, sagte Hentze. Dass schon am kommenden Sonntag mit dem TSV Pattensen II ein anderes Kaliber wartet, ist ihm bewusst, „Da gilt es, unsere Ansprüche zu bestätigen. Das wird ein emotionales, kampfbetontes Spiel.“