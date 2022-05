Rose-Aus, Weinzierl-Rücktritt und Co.: Darum sorgt sich Ex-Coach Christoph Daum um den deutschen Fußball

Christoph Daum sorgt sich wegen der zahlreichen Trainerwechsel in der Bundesliga um den deutschen Klub-Fußball. "Diese hohe Fluktuation, die wir auf den Chef-Trainerposten haben, die halte ich nicht für zielführend für den deutschen Fußball", sagte der langjährige Bundesliga-Trainer beim Medienevent Bild100 Sport in Berlin. Seine Meinung begründete der 68-Jährige damit, dass diese Veränderungen auch immer eine Umstellung in vielen Bereichen mit sich bringen. "Ein Trainerwechsel bedeutet für die Spieler auch immer wieder einen Wechsel des Spielsystems, der Ansprache, der Mannschaftsführung. Das heißt eine permanente Neuorientierung, die auch dann immer wieder seine Zeit braucht", erklärte Daum.

