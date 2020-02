Anruf von Gladbach-Sportdirektor Max Eberl: Trainer Marco Rose dachte an Entlassung

Wenn um 6:15 Uhr das Handy bimmelt und der Name von Max Eberl aufleuchtet, ist das kein gutes Zeichen, dachte sich Marco Rose, der Trainer von Borussia Mönchengladbach. Was könne der Sportdirektor so früh von ihm wollen? "Mein erster Impuls war: Oha!", sagte der 43-Jährige der Bild - und glaubte dabei an eine mögliche Entlassung durch Eberl. Erst kurz darauf ordneten sich seine Gedanken, "Ich dachte mir dann, ein Gespräch über meinen Job kann das jetzt nicht sein..."

Mit seiner Mannschaft steht Rose, der vor der Saison von RB Salzburg nach Gladbach gewechselt war, in der Bundesliga auf Tabellenplatz drei, könnte Borussia Dortmund mit mindestens einem Punkt im Nachholspiel gegen den 1. FC Köln sogar überholen und mit einem Sieg nach Punkten sogar zum Tabellenzweiten RB Leipzig aufschließen. Dass die Gladbacher dieses Spiel noch nicht ausgetragen haben, war übrigens auch der Grund für den morgendlichen Anruf von Eberl.

Wegen Sturmtief "Sabine" wurde die Ligapartie gegen den Erzrivalen aus Köln abgesagt. Borussen-Mediendirektor Markus Aretz erklärte: "Wir hatten um 5.45 eine Telefonkonferenz mit der Feuerwehr, dem Ordnungsamt und dem Deutschen Wetterdienst und haben dann nach intensiven Beratungen uns dagegen entschieden, noch länger zu warten und das Spiel in Abstimmung mit der Deutschen Fußball Liga abgesagt." Eberl überbrachte Rose die Nachricht. Ein komisches Gefühl sei dann trotz Job-Erleichterung auch die Absage dann für den gebürtigen Leipziger gewesen, "wenn man Spannungen für ein Bundesliga-Spiel und sogar für ein Derby aufbaut. In dem Moment, in dem es abgesagt wird, fühlt sich das nicht so gut an", so Rose.

