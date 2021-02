Von Rose bis Labbadia: Diese Bundesliga-Trainer kosteten die höchste Ablöse

Borussia Dortmund kennt dieses Vorgehen besonders gut. Seit 2017 zahlte der BVB allein für seine Fußball-Lehrer insgesamt eine Ablöse in Höhe von 13 Millionen Euro - inklusive Rose. Im Sommer 2017 holte der Revierklub Peter Bosz von Ajax Amsterdam für kolportierte fünf Millionen Euro. Und der Holländer blieb nur 24 Spiele lang BVB-Trainer. Auf Bosz folgte zunächst Peter Stöger im Dezember 2017. Nur eine Woche nach dessen Aus beim 1. FC Köln holte der Revierklub den Österreicher ohne zusätzliche Ablösesumme. Doch schon beim Stöger-Nachfolger Lucien Favre wurde wieder eine Zahlung fällig - drei Millionen Euro gingen an den französischen Klub OGC Nizza.

Dank einer Klausel in seinem bis Juni 2022 laufenden Vertrag verlässt Trainer Marco Rose nach nur zwei Jahren Borussia Mönchengladbach wieder. Für etwas mehr als fünf Millionen Euro zieht es den 44-Jährigen Coach zur anderen Borussia nach Dortmund. Rose ist nicht der erste Trainer, der von einer Klausel in seinem Kontrakt Gebrauch macht. Der SPORT BUZZER gibt einen Überblick: Für diese Trainer zahlten die Bundesliga -Klubs bereits eine Ablöse im Millionenbereich.

Es gibt nur einen Bundesliga-Klub, der für einen Trainer eine ähnlich hohe Ablösesumme stemmen musste. Als Julian Nagelsmann im Sommer 2019 von der TSG Hoffenheim zu RB Leipzig ging, überwiesen die Bullen fünf Millionen Euro in Richtung Sinsheim. Inzwischen besitzt Nagelsmann in Leipzig wie auch übereinstimmenden Medienberichten zufolge Rose in Dortmund keine Ausstiegsklausel mehr. Doch die Vergangenheit zeigt, dass dieses Mittel eine beliebte Option bei Trainern ist. "Das ist wie bei Gehältern: Die wichtigsten Mitarbeiter müssen auch entsprechend verdienen. Ähnlich ist es bei Ablösesummen", sagte Gladbach-Manager Max Eberl in einem Interview mit der Sport Bild dazu.