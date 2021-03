Rose-Nachfolge: Gladbach nimmt offenbar Kontakt zu Ajax-Trainer ten Hag auf – Bosz vor Rückkehr?

Er sei "auf einem guten Weg" und habe "sehr, sehr viele und gute Gespräche" geführt, sagte Sportdirektor Max Eberl zuletzt mit Blick auf die Trainersuche bei Borussia Mönchengladbach . Nun führt eine heiße Spur bei der Fahndung nach einem Nachfolger für den zu Borussia Dortmund abwandernden Marco Rose in die Niederlande. Wie die Rheinische Post unter Berufung auf mehrere Quellen berichtet, soll Eberl mit Erik ten Hag einen möglichen neuen Coach identifiziert haben.

Demnach gehöre der Erfolgstrainer des klaren Tabellenführers der Eredivisie nicht nur zum Kandidatenkreis, sondern sei nach "vielversprechenden Gesprächen" sogar weit oben auf der Liste, zu der unter anderem auch Jesse Marsch (Red Bull Salzburg), Adi Hütter (Eintracht Frankfurt) und Gerardo Seoane (Young Boys Bern) zählen sollen. Der 51 Jahre alte ten Hag gilt bereits seit längerem als Option im Borussia Park, war schon im Januar als einer der Männer genannt worden, die auf Rose folgen könnten. Zuletzt war konkret der Name Xabi Alonso gehandelt worden. Gerüchte, wonach der Spanier bereits unterschrieben habe, bewahrheiteten sich indes nicht - Alonso verlängerte stattdessen seinen Vertrag bei Real Sociedad.

Offen ist, ob ten Hag, der in den vergangenen Monaten auch mit dem FC Bayern, FC Chelsea und Borussia Dortmund in Verbindung gebracht worden war, ähnlich wie zuvor Rose aus seinem noch bis 2022 laufenden Vertrag aussteigen würde. Dem Bericht zufolge kann der Trainer nach den großen Erfolgen der vergangenen Jahre selbst entscheiden, ob er den Kontrakt erfüllt oder bereits am Saisonende den Klub verlässt. Ten Hag gewann die niederländische Meisterschaft und den Pokal und verpasste 2019 nach einer sensationellen Europapokal-Saison nur knapp das Finale der Champions League.