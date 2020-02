Rose vor dem Duell mit RB Leipzig: „Fühle mich als der absolut logische Gladbach-Trainer“

„Gladbach ist in jeder Hinsicht ein Super-Verein“, sagt Rose, der laut Jürgen Klopp der schönste aller Trainer ist und folgerichtig der Schorsch Clooney der Bundesliga ist. Roses Verein ist einer mit Vergangenheit, der im Hier und Jetzt lebt. Einer, der in der Gegenwart besser als gut dasteht und sich am Samstag von 18.30 Uhr in der Red-Bull-Arena mit Tabellenführer RB Leipzig (40 Punkte) misst und bei einem Sieg und dann 41 Punkten an den Roten Bullen vorbeiziehen kann. Gladbach ist auch ein Club mit Zukunft, der an allen wichtigen Stellen glänzend aufgestellt ist. Infrastruktur, Stadion, Management, Aufsichtsrat (Hans Meyer!), Fans, Mannschaft, Trainerteam.