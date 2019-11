Roßweins Stadtrat kritisiert: Neues Stadion sieht mistig aus

Roßwein. Kein halbes Jahr ist es her, dass Roßweins Industriestadion generalüberholt wieder in Benutzung gegangen ist. „Jetzt sieht es schon wieder übel aus dort“, schimpfte Stadtrat Uwe Hachmann (SPD) in der jüngsten Ratssitzung und unterstrich zum wiederholten Mal die Dringlichkeit eines Nutzungsvertrages mit dem Roßweiner SV.

Weil die Fußballer die Tartanbahn mit ihren Stollenschuhen überquert hatten, war diese entsprechend verschmutzt. Nicht nur das stieß Uwe Hachmann bei seinem jüngsten Besuch im Stadion auf. Auch dass die Kugelstoßgrube mittlerweile droht von Unkraut zugewuchert zu werden, weil sie immer noch nicht abgedeckt wurde, störte den ehemaligen Fußballspieler und Trainer. „Und in der Kurve an der Haßlauer Straße liegen alte Sponsorenschilder im Gras“, führte er seine Mängelliste fort. Seine Forderung an die Stadt: „Der Nutzungsvertrag muss endlich fertig gemacht werden. Und darin müssen solche Dinge von Anfang an berücksichtigt werden.“

Was die Tartanverschmutzung angeht, versprach Bürgermeister Veit Lindner (parteilos), dem RSV eine Beräumungsaufforderung zukommen zu lassen. Das Unkraut in der Kugelstoßanlage werde man in Kauf nehmen, bzw. händisch entfernen müssen. Ein Abdecken wäre der Funktionalität der Brechsandschicht nicht zuträglich, wie Bauamtsleiter Dirk Mehler erklärte. Wer das Unkraut ziehen muss, ist aber tatsächlich Gegenstand eines Nutzungsvertrages. Und bei den Verhandlungen zu diesem sind Stadt und Verein immer noch nicht endgültig überein gekommen. Offenbar sind die Vorstellungen zu verschieden.