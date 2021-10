Rot für Simeone, Last-Minute-Elfmeter: Atlético Madrid patzt gegen Underdog UD Levante 

Atlético Madrid hat einen wichtigen Dreier in der spanischen La Liga verpasst. Das Team von Trainer Diego Simeone musste sich gegen den Tabellenvorletzten UD Levante mit einem 2:2 (1:1) begnügen. Antoine Griezmann hatte den Favoriten beim klaren Underdog zunächst in Führung geschossen (12.). Enis Bardhi gleich jedoch noch in Durchgang eins vom Elfmeterpunkt aus (37.). Zwar besorgte Ex-Hertha-Stürmer Matheus Cunha mit seinem ersten Liga-Tor die erneute Führung für die Rojiblancos (76.), Bardhi machte die Hoffnungen auf den Sieg jedoch in der Schlussminute erneut vom Punkt zunichte (90.). Atlético-Trainer Simeone musste im Vorfeld des zweiten Strafstoßes mit der Gelb-Roten Karte auf die Tribüne. Auch Levantes Rober sah in der hitzigen Nachspielzeit noch die Ampelkarte (90.+9).

Anzeige