Bayer-Trainer Peter Bosz nach Bellarabi-Rot und Prag-Pleite bedient: "Hat jetzt keinen Sinn mehr"

Schmallippig und kurz angebunden kommentierte Trainer Peter Bosz die Europa-League -Pleite von Bayer Leverkusen bei Slavia Prag. Als "völlig unnötig" bewertete der Coach das 0:1 am Donnerstagabend bei RTL Nitro: "Es war schwierig, ab der 22 Minute mit zehn Mann spielen zu müssen. Aber auch dann dürfen wir das Spiel nicht verlieren." Das Zustandekommen der ersten Pflichtspiel-Niederlage der Saison schien den Niederländer mächtig zu frustrieren - auf einen Schuldigen für den frühen Platzverweis für Karim Bellarabi wollte er sich aber öffentlich nicht festlegen.

So antwortete Bosz auf die Frage, ob die Rote Karte von Schiedsrichter William Collum aus Schottland zu hart gewesen sei: "Das Foul war völlig unnötig." Ob er noch das Gespräch mit dem Referee oder Bellarabi suchen werde? "Mit beiden nicht. Das hat jetzt keinen Sinn mehr", entgegnete der Trainer, der Bellarabi nach zuletzt drei Joker-Einsätzen erstmals wieder von Beginn an aufgeboten hatte. Zwar kann das Einsteigen des elfmaligen Nationalspielers, der mit einer Grätsche gegen Lukas Provod einen Slavia-Konter unterbinden wollte, als etwas übermotiviert gewertet werden - einen Platzverweis rechtfertigte es aber eher nicht. Collum sah dies anders, konnte aber auch nicht auf den VAR zurückgreifen. Dieser wird in der Gruppenphase der Europa League nicht eingesetzt.