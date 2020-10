"Rot niemals": Holstein Kiel II verliert nach Roter Karte gegen Laurynas Kulikas

Das Auswärtskonto der Jungstörche in der Regionalliga Nord bleibt leer: Beim Aufsteiger 1. FC Phönix Lübeck unterlag Holstein Kiel II am Buniamshof vor 405 Zuschauern mit 1:2. Der Rückstand zu einem Platz in der Meisterrunde vergrößerte sich auf nunmehr sechs Zähler.