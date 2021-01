Nach Platzverweis bei Supercup-Pleite: Barcelona-Superstar Messi droht erste Rot-Sperre seit 16 Jahren

Superstar Lionel Messi vom FC Barcelona droht nach seiner ersten Roten Karte seit fast 16 Jahren eine Sperre für mehrere Spiele. Der Argentinier war beim knapp verlorenen spanischen Supercup-Finale gegen Athletic Bilbao (2:3) in Sevilla am Sonntag während der Verlängerung in der 119. Spielminute gegen den gegnerischen Verteidiger Asier Villalibre tätlich geworden. Messi habe "einen Gegner mit seinem Arm mit übermäßiger Kraft geschlagen, während der Ball zwar im Spiel war, aber nicht nahe genug, um ihn zu erreichen", zitierte die Zeitung Mundo Deportivo den Schiedsrichter.

Anzeige