RWE-Boss Uhlig kritisiert Hainer-Vorstoß zu Aufstiegsrecht für Reserve-Teams: "Komplett falsche Richtung"

Stattdessen hat RWE-Funktionär Uhlig einen neuen Vorschlag unterbreitet: „Eher favorisieren wir hier mittelfristig Modelle wie in England, wo die zweiten Mannschaften abgekoppelt vom normalen Ligen-System in einem autarken, eigenen Wettbewerb spielen.“

Hainer hatte im Vereinsmagazin „51“ einen Aufstieg für Reserve-Teams in die 2. Bundesliga nach spanischem Vorbild ins Spiel gebracht. "Ein Leistungssportler strebt nach dem Maximum – und will aufsteigen, wenn er aufsteigen kann. Ich denke, dass man sich da in Deutschland durchaus mal Gedanken machen sollte", sagte der Bayern-Präsident. Die zweite Mannschaft des FCB war in der gerade zu Ende gegangenen Saison Meister der 3. Liga geworden.