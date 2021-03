Rot-Weiß Essen - Holstein Kiel: Liveticker zum DFB-Pokalspiel

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel tritt am Mittwoch um 18.30 Uhr im Vietelfinale des DFB-Pokal beim Tabellenzweiten der Regionalliga West, Rot-Weiß Essen , an. Ein Wiedersehen gibt es dabei mit Steven Lewerenz , der von Juli 2015 bis Januar 2019 seine Stiefel für die Kieler Störche schnürte. "Man spielt immer gerne gegen seine Ex-Klubs. Die Vorfreude ist jetzt schon da, am Spieltag wird der Adrenalinspiegel dann sehr hoch sein. Wenn wir wieder alles reinhauen, wie ich es gegen Leverkusen schon gesehen habe, dann ist alles möglich. Wir wollen die Essener Fans und uns glücklich machen und die nächste Überraschung schaffen", betont Lewerenz gegenüber Reviersport. Der KN-Sportbuzzer berichtet ab 17 Uhr von der Begegnung.

Der Holstein-Bus fährt vor das Stadion an der Hafenstraße

Schmidt oder was? Schiedsrichter des heutigen Pokal-Viertfinales zwischen RW Essen und Holstein Kiel ist Markus Schmidt (Stuttgart). Der 47-Jährige hat die Störche bislang vier Mal in der Zweiten Liga gepfiffen (zwei Siege, ein Remis, eine Niederlage). Letztmals stand der Referent für Personalentwicklung beim 3:0-Erfolg der KSV in Hannover am 29. November 2020 bei einer Partie mit Kieler Beteiligung auf dem Rasen.