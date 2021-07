"Die rot-weiße Legende kehrt zurück": Fernando Torres wird U19-Trainer von Atlético Madrid

Fernando Torres startet seine Trainer-Karriere – und das bei seinem Jugendverein. Der 37-Jährige übernimmt den Trainer-Posten der U19-Mannschaft von Atlético Madrid. Das bestätigten die "Rojiblancos" am Montag. "Die rot-weiße Legende kehrt zu unserem Verein zurück, um in die Reihe der Trainer unserer Akademie einzutreten", heißt es in der offiziellen Mitteilung des Klubs, dessen Profimannschaft in der vergangenen La-Liga-Saison den Meistertitel feierte. Torres hatte selbst seit der Jugend für die Madrilenen gespielt und den Sprung ins erste Team geschafft. Bei den Profis stand er sowohl zwischen 2001 und 2007 als auch zwischen 2016 und 2018 unter Vertrag.

Anzeige