Wegen neuer Regel: Co-Trainer Silvio Bankert vom FC Magdeburg sieht Rote Karte

Ostvereine in der 3. Liga: Von chancenreich bis fast aussichtslos

Passiert war Folgendes: Beim Stand von 2:3 aus Magdeburger Sicht am ersten Spieltag der 3. Fußball-Liga in einer hitzigen Partie gegen Eintracht Braunschweig wird der Gäste-Spieler Marcel Bär etwa auf Höhe der Mittellinie gefoult. Der Ball rollt in Richtung Bankert. Der 34-Jährige, einst Spieler unter anderem beim 1. FCM und dem Chemnitzer FC, schiebt den Ball mit der rechten Innenseite zurück aufs Feld - und trifft Bär. Bankert hebt die Hände, als Zeichen, dass es keine Absicht gewesen sein soll.