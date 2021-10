Rote Karte für Erzgebirge Aues Fandrich: Sportgericht verhandelt am 4. November

Aue. Der Feldverweis für Clemens Fandrich vom FC Erzgebirge Aue in der Partie gegen den FC Ingolstadt wird mündlich verhandelt. Das gaben die Auer am Mittwoch bekannt. Demnach tritt das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes am 4. November um 12.30 Uhr im Frankfurter Hermann-Neuberger-Haus zusammen. Geleitet wird die Verhandlung von Hans E. Lorenz, dem Vorsitzenden des DFB-Sportgerichts.

Anzeige